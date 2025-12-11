 imagen

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Sospechas de incendio intencional de un automóvil en barrio Scalabrini Ortiz

Radio Salta confirmó que el incidente ocurrió anoche cerca de las 21:30 en la zona sur de Salta capital.

Salta Hoy

11 / 12 / 2025

 

El propietario de 54 años explicó que mientras salía a hacer compras, escuchó una explosión y vio que su Peugeot 208 estaba en llamas. 

Por sus propios medios logró apagar el fuego, que afectó al capot y los laterales del lado izquierdo del vehículo. 

Alertó a la policía y los bomberos llegaron para realizar una inspección. 

El dueño del auto mencionó haber visto a una persona en motocicleta cerca del lugar. 

Se sospecha que el incendio pudo haber sido intencional, ya que no hay indicios de una falla mecánica.


 

AM840

FM96.9

