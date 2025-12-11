Sospechas de incendio intencional de un automóvil en barrio Scalabrini Ortiz
Radio Salta confirmó que el incidente ocurrió anoche cerca de las 21:30 en la zona sur de Salta capital.
11 / 12 / 2025
El propietario de 54 años explicó que mientras salía a hacer compras, escuchó una explosión y vio que su Peugeot 208 estaba en llamas.
Por sus propios medios logró apagar el fuego, que afectó al capot y los laterales del lado izquierdo del vehículo.
Alertó a la policía y los bomberos llegaron para realizar una inspección.
El dueño del auto mencionó haber visto a una persona en motocicleta cerca del lugar.
Se sospecha que el incendio pudo haber sido intencional, ya que no hay indicios de una falla mecánica.