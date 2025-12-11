Sospechas de incendio intencional de un automóvil en barrio Scalabrini Ortiz

El propietario de 54 años explicó que mientras salía a hacer compras, escuchó una explosión y vio que su Peugeot 208 estaba en llamas.

Por sus propios medios logró apagar el fuego, que afectó al capot y los laterales del lado izquierdo del vehículo.

Alertó a la policía y los bomberos llegaron para realizar una inspección.

El dueño del auto mencionó haber visto a una persona en motocicleta cerca del lugar.

Se sospecha que el incendio pudo haber sido intencional, ya que no hay indicios de una falla mecánica.



