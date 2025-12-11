La morosidad en el pago de cuotas de casas del IPV es del 33%

Además comentó que hay al menos 30 mil familias salteñas que esperan una vivienda social: “Estamos hablando de la gente que tiene fichas activas”, expresó.

Agregó que en todo el territorio provincial hay algo de 1200 casas que se están construyendo y cuyas obras culminarán a mediados del año próximo.

De esa cifra, 1170 viviendas corresponden a Capital y el resto al interior provincial. “Todas esas vivendas ya fueron sorteadas”, aclaró.

“Cada 6 meses se aplican aumentos en las cuotas”, según comentó por otro lado la funcionaria.

Caballero llamó a la comunidad a denunciar de forma anónima los casos de viviendas sociales que no estén siendo ocupadas.

Por otra parte, la titular del instituto, llevó tranquilidad a los empleados del IPV sobre su futuro laboral dentro del organismo: “Ellos tienen temor porque no se están haciendo casas como antes, pero yo les digo que la política del gobernador Sáenz es darle batalla al déficit habitacional en Salta”.