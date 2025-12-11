 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Vuelve el TC2000 a Salta el año próximo

Lo confirmó por Radio Salta, Manuela Arancibia, ministra de Turismo y Deportes de Salta.

Salta Hoy

11 / 12 / 2025

 

La funcionaria además confirmó la primicia dada por Radio Salta este miércoles sobre la inauguración de una oficina especial en San Lorenzo destinada a brindar seguridad a los senderistas. 

“En los próximos días se inaugurarán las oficinas preventivas además de la aplicación de un protocolo de seguridad para evitar nuevos accidentes o incidentes con la gente que hace trekking allí”, subrayó Arancibia.

 

