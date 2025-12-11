Vuelve el TC2000 a Salta el año próximo

La funcionaria además confirmó la primicia dada por Radio Salta este miércoles sobre la inauguración de una oficina especial en San Lorenzo destinada a brindar seguridad a los senderistas.

“En los próximos días se inaugurarán las oficinas preventivas además de la aplicación de un protocolo de seguridad para evitar nuevos accidentes o incidentes con la gente que hace trekking allí”, subrayó Arancibia.