Cuidado con las compras en línea: Un hombre perdió $1,3 millones en la compra de un auto

El damnificado de 30 años tiene domicilio en Rosario de Lerma.

Salta Hoy

11 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Vio la venta de un vehículo en una red social y contactó al vendedor de Jujuy. 

Al principio, envió una transferencia de 50.000 pesos como seña o adelanto. 

Luego, ante el pedido del vendedor, realizó más transferencias por 250.000, 600.000 y 400.000 pesos. 

Después de la última transferencia, comenzó a sospechar de la situación. 

En esos contactos, el jujeño le dijo que ya iba a viajar a Salta con el vehículo para finalizar el tema de la venta pero nada de eso ocurrió.

Este miércoles, la víctima decidió denunciar el caso ante la justicia, que ahora investiga el hecho como supuesta estafa. 

El hombre transfirió un total de 1 millón 300 pesos sin recibir el automóvil.


 

AM840

FM96.9

