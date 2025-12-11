El exintendente de San Lorenzo asumió como concejal

Manuel Saravia, actual jefe comunal de la Villa Veraniega, aseguró que "se le está haciendo mucho daño a las instituciones democráticas con esta asunción".

Por otro lado, Saravia dijo que las cuentas de la comuna de San Lorenzo se encuentran en orden y que no tendrán inconvenientes en pagar con fondos propios el aguinaldo a los empleados.

“El bono de fin de año será un poco más difícil de abonar y seguro necesitaremos ayuda del gobierno de la provincia”, indicó el intendente.