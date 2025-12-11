Paritarias: El gobierno salteño ofreció un bono de $180.000 para los trabajadores estatales

Además, se ratificó el sistema de pagos quincenales.

El medio aguinaldo se abonará el 16 de diciembre y el salario de diciembre se acreditará a fin de mes, es decir el 30 y 31.

La ADP confirmó que los gremios rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y sin recomposición salarial real.

La mesa salarial continuará la semana próxima y volverá a reunirse en febrero, cuando se analizará el acuerdo salarial definitivo para el año que viene, en el marco de la aprobación del Presupuesto Provincial 2026.



