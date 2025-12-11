La Policía incautó un total de 24 caballos sueltos en el Valle de Lerma
Las intervenciones se llevaron a cabo este miércoles en El Carril y Rosario de Lerma.
Salta Hoy
11 / 12 / 2025
Efectivos de la División Caballería respondieron a un aviso sobre equinos sueltos.
En una finca de la Ruta provincial 33, se secuestraron 3 caballos.
En Rosario de Lerma, se incautaron 21 equinos que estaban cerca de la Ruta provincial 81.
Los animales fueron trasladados a la base de Caballería para su resguardo.