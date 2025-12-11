 imagen

La Policía incautó un total de 24 caballos sueltos en el Valle de Lerma

Las intervenciones se llevaron a cabo este miércoles en El Carril y Rosario de Lerma.

Salta Hoy

11 / 12 / 2025

 

Efectivos de la División Caballería respondieron a un aviso sobre equinos sueltos. 

En una finca de la Ruta provincial 33, se secuestraron 3 caballos. 

En Rosario de Lerma, se incautaron 21 equinos que estaban cerca de la Ruta provincial 81. 

Los animales fueron trasladados a la base de Caballería para su resguardo.

 

