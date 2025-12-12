Imputaron a tres hombres detenidos en Aguaray por homicidio, tras violento ataque

[Imagen ilustrativa]

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional a tres hombres como coautores del delito de homicidio simple.

Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que los acusados permanezcan detenidos mientras se cumplen diversas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

El pasado 23 de noviembre, en la localidad de Aguaray, un joven fue encontrado lesionado sobre el ripio de la avenida Celso Testa, antes de su intersección con avenida Mariano Moreno. Fue auxiliado, derivado al hospital local, luego al hospital de Tartagal y finalmente al nosocomio de la ciudad de Orán, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Tras la denuncia presentada por su madre, la Fiscalía Penal de Salvador Mazza inició una investigación que permitió individualizar a los sospechosos. Los tres hombres, luego de ser detenidos, fueron imputados inicialmente como coautores del delito de lesiones agravadas (art. 92 en relación a los arts. 89, 80 inc. 2 y 48 del Código Penal), en banda.

Ante la gravedad del hecho, las actuaciones fueron derivadas a la Unidad de Graves Atentados y, tras el fallecimiento de la víctima el sábado 6 de diciembre, se agravó la acusación para los imputados.