 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Avanza el embarazo de la niña de 12 años

Mientras se investiga un posible abuso sexual, la nena wichí decidió continuar con la gestación, controlada por los médicos del Hospital de Tartagal.

Salta Hoy

12 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Tanto la chica como sus familiares pidieron que el embarazo no sea interrumpido, según confirmó la médica Patricia Leal, directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud de Salta.  

Leal aseguró que los embarazos adolescentes no son privativos de los pueblos originarios en Salta. 

Por otro lado, la profesional confirmó que la chica está siendo tratada por un caso de anemia. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO