Avanza el embarazo de la niña de 12 años

Tanto la chica como sus familiares pidieron que el embarazo no sea interrumpido, según confirmó la médica Patricia Leal, directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud de Salta.

Leal aseguró que los embarazos adolescentes no son privativos de los pueblos originarios en Salta.

Por otro lado, la profesional confirmó que la chica está siendo tratada por un caso de anemia.