Marina Jiménez habló de su condena a 10 años por abuso sexual

A pesar de que la sentencia aún no está firme, la bailarina de 73 años adelantó que apelará el fallo. "Toda mi vida la he dedicado a los niños y jóvenes", expresó.

Indicó que el problema comenzó con la madre del denunciante. “Ella bailaba en mi ballet y me tenía odio, él creció viendo eso”.

Más adelante en el relato dijo que su nieto “le robó mucha plata” y ella se quedó callada”.