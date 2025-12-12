Marina Jiménez habló de su condena a 10 años por abuso sexual
"El juicio fue demasiado rápido, no hubo pruebas", dijo la directora y fundadora del Ballet Salta. En una entrevista con diario El Tribuno, Jiménez negó las acusaciones, criticó la rapidez del juicio y aseguró que no existen pruebas.
12 / 12 / 2025
A pesar de que la sentencia aún no está firme, la bailarina de 73 años adelantó que apelará el fallo. "Toda mi vida la he dedicado a los niños y jóvenes", expresó.
Indicó que el problema comenzó con la madre del denunciante. “Ella bailaba en mi ballet y me tenía odio, él creció viendo eso”.
Más adelante en el relato dijo que su nieto “le robó mucha plata” y ella se quedó callada”.
