EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Marina Jiménez habló de su condena a 10 años por abuso sexual

"El juicio fue demasiado rápido, no hubo pruebas", dijo la directora y fundadora del Ballet Salta. En una entrevista con diario El Tribuno, Jiménez negó las acusaciones, criticó la rapidez del juicio y aseguró que no existen pruebas.

Salta Hoy

12 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

A pesar de que la sentencia aún no está firme, la bailarina de 73 años adelantó que apelará el fallo. "Toda mi vida la he dedicado a los niños y jóvenes", expresó. 

Indicó que el problema comenzó con la madre del denunciante. “Ella bailaba en mi ballet y me tenía odio, él creció viendo eso”.

Más adelante en el relato dijo que su nieto “le robó mucha plata” y ella se quedó callada”.

Noticia completa en diario El Tribuno

 

 

AM840

FM96.9

