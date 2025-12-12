 imagen

“Hace mucho tiempo que yo no la llamo abuela”

Tras conocerse la sentencia judicial de 10 años de prisión por abuso sexual contra la bailarina Marina Jiménez, habló su nieto y víctima de las agresiones.

12 / 12 / 2025

 

Emanuel Jiménez, actualmente de 31 años y con residencia en Buenos Aires, contó al medio Punto Uno que se animó a hablar de los abusos -ocurridos cuando era niño y adolescente- hace algunos años.

“No lo hice antes porque esta persona -por la bailarina y directora de ballet- me tenía manipulado y amenazado”, dijo.

Indicó que pudo salir adelante gracias al acompañamiento de su esposa e hijos. “Hoy siento que la vida me sonríe”, expresó. 


 

