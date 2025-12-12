“Hace mucho tiempo que yo no la llamo abuela”

Emanuel Jiménez, actualmente de 31 años y con residencia en Buenos Aires, contó al medio Punto Uno que se animó a hablar de los abusos -ocurridos cuando era niño y adolescente- hace algunos años.

“No lo hice antes porque esta persona -por la bailarina y directora de ballet- me tenía manipulado y amenazado”, dijo.

Indicó que pudo salir adelante gracias al acompañamiento de su esposa e hijos. “Hoy siento que la vida me sonríe”, expresó.



