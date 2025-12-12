Mañana y el domingo se realizará la Expo Ciudad
Este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, la tercera edición de la propuesta municipal ofrecerá música en vivo, DJ's y espectáculos para toda la familia en el Centro de Convenciones, con una grilla llena de talentos salteños.
Salta Hoy
12 / 12 / 2025
Con entrada libre y gratuita, la Expo Ciudad busca promover el talento local y ofrecer un encuentro para las familias salteñas, con música, empresas, emprendedores, gastronomía y entretenimiento.
Agustina Agolio, secretaria de Deportes, Cultura y Turismo municipal, comentó por Radio Salta que ya comenzó el armado de los stands.
Habrá más de 700 emprendedores presentes en la Expo, según dijo Agolio.