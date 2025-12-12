 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Mañana y el domingo se realizará la Expo Ciudad

Este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, la tercera edición de la propuesta municipal ofrecerá música en vivo, DJ's y espectáculos para toda la familia en el Centro de Convenciones, con una grilla llena de talentos salteños.

Salta Hoy

12 / 12 / 2025

 

Con entrada libre y gratuita, la Expo Ciudad busca promover el talento local y ofrecer un encuentro para las familias salteñas, con música, empresas, emprendedores, gastronomía y entretenimiento.

Agustina Agolio, secretaria de Deportes, Cultura y Turismo municipal, comentó por Radio Salta que ya comenzó el armado de los stands.

Habrá más de 700 emprendedores presentes en la Expo, según dijo Agolio.

 

