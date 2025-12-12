Mañana y el domingo se realizará la Expo Ciudad

Con entrada libre y gratuita, la Expo Ciudad busca promover el talento local y ofrecer un encuentro para las familias salteñas, con música, empresas, emprendedores, gastronomía y entretenimiento.

Agustina Agolio, secretaria de Deportes, Cultura y Turismo municipal, comentó por Radio Salta que ya comenzó el armado de los stands.

Habrá más de 700 emprendedores presentes en la Expo, según dijo Agolio.