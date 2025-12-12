El Consejo Superior de la UNSa aprobó el Presupuesto 2026 en una sesión histórica
Este es el primer presupuesto sancionado antes de finalizar el año en 40 años.
Salta Hoy
12 / 12 / 2025
VER GALERÍA
La propuesta del rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Miguel Nina, recibió amplio respaldo, con un solo voto negativo y tres abstenciones.
El presupuesto asciende a 69.300 millones de pesos y prioriza áreas como el fortalecimiento académico y el bienestar estudiantil.
La aprobación anticipada permitirá a la universidad iniciar el año con previsibilidad.
Los representantes estudiantiles también apoyaron la gestión responsable de los recursos.