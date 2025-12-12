El Consejo Superior de la UNSa aprobó el Presupuesto 2026 en una sesión histórica

La propuesta del rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Miguel Nina, recibió amplio respaldo, con un solo voto negativo y tres abstenciones.

El presupuesto asciende a 69.300 millones de pesos y prioriza áreas como el fortalecimiento académico y el bienestar estudiantil.

La aprobación anticipada permitirá a la universidad iniciar el año con previsibilidad.

Los representantes estudiantiles también apoyaron la gestión responsable de los recursos.