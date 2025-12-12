 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Consejo Superior de la UNSa aprobó el Presupuesto 2026 en una sesión histórica

Este es el primer presupuesto sancionado antes de finalizar el año en 40 años.

Salta Hoy

12 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La propuesta del rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Miguel Nina, recibió amplio respaldo, con un solo voto negativo y tres abstenciones. 

El presupuesto asciende a 69.300 millones de pesos y prioriza áreas como el fortalecimiento académico y el bienestar estudiantil. 

La aprobación anticipada permitirá a la universidad iniciar el año con previsibilidad. 

Los representantes estudiantiles también apoyaron la gestión responsable de los recursos.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO