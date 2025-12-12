 imagen

Negaron la prisión domiciliaria para el acusado de asesinar al kinesiólogo en Cachi

El hecho ocurrió el 2 de mayo, cuando un hombre de 42 años fue encontrado inconsciente en su automóvil.

Salta Hoy

12 / 12 / 2025

 

[Foto de la víctima David Corimayo de 42 años]

Fue trasladado al hospital San Bernardo, donde falleció días después. 

El fiscal Gabriel González argumentó en la audiencia que el imputado, de 25 años, es responsable del homicidio. 

La defensa solicitó el arresto domiciliario, pero la jueza Claudia Puertas confirmó la prisión preventiva. 

La investigación indica que la víctima fue agredida en dos ocasiones en la vía pública.

 

AM840

FM96.9

