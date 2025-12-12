Comenzó la temporada de alquiler de casas de verano en Salta

Indicó que un buen porcentaje del pago de los alquileres se realiza en tiempo y forma porque los inquilinos realizan un gran esfuerzo.

“La mora es realmente baja”, dijo.

Comentó finalmente que la Cámara Inmobiliaria presentó un proyecto de ley ante la Legislatura Provincial para poder prevenir las estafas vinculadas a los alquileres de casas, viviendas temporarias de turistas y venta de loteos.

“Lamentablemente este tipo de estafas está creciendo día a día”, expresó Biella.