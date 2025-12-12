 imagen

El máximo tribunal salteño comenzará 2026 con dos vacantes

La designación de nuevos jueces en la Corte de Justicia de Salta quedará para el año próximo.

Salta Hoy

12 / 12 / 2025

 

El Gobernador tiene que proponer los nombres, pero ya no dan los tiempos para que el proceso se complete este año. 

El 28 de noviembre dejó su cargo el juez Ernesto Samsón y el 3 de diciembre hizo lo propio Guillermo Catalano.

Por Radio Salta, Teresa Ovejero, quien fue reelecta presidente de la Corte de Justicia de Salta, dijo que mientras llega el pliego con la propuesta del gobernador, el Tribunal seguirá funcionando sin inconvenientes.

Al ser consultada sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la justicia indicó que “no está mal realizar algunas tareas con el aporte de la IA, pero es obligatorio la revisión humana sí o sí“, indicó.

Indicó que el ministro de seguridad y justicia, Gaspar Solá Usandivaras confirmó la ampliación de la Alcaidía en una reunión realizada en las últimas horas con los integrantes de la Corte.

Además agregó que gracias al remate de bienes se logró la compra computadoras que serán destinadas al Servicio Penitenciario de Salta para mejorar la comunicación con este organismo.

 

