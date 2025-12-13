Expo Ciudad abre hoy con más de 700 feriantes en el Centro de Convenciones

Desde hoy y durante todo el fin de semana, el Centro de Convenciones de Limache será sede de una nueva edición de Expo Ciudad, una de las ferias más grandes de la provincia, que reunirá a más de 700 feriantes entre emprendedores, empresas y propuestas institucionales. El evento se desarrollará hoy y mañana, de 11 a 00 horas, con entrada libre y una amplia oferta de productos, gastronomía, espectáculos y servicios municipales.

La Expo contará con la participación de más de 400 emprendedores y más de 170 empresas, además de stands gastronómicos, propuestas turísticas y espacios institucionales. En total, más de 700 participantes exhibirán sus productos y servicios en un evento que busca consolidarse como la feria de mayor alcance del NOA.

La secretaria de Turismo, Deportes y Cultura, Agustina Agolio, destacó que se trata de una tercera edición renovada, con propuestas pensadas para toda la familia. En declaraciones a Radio Salta, señaló que el objetivo central es impulsar a los emprendedores y a las empresas locales, brindándoles un espacio para visibilizar sus marcas, vender y mostrar su trabajo. “Queremos instalar una feria que represente el potencial económico de Salta”, afirmó.

La Expo ofrecerá una amplia diversidad de rubros, desde automotrices hasta productos elaborados en la Fábrica Municipal, como marroquinería, panadería, tapicería e instrumentos. También habrá una plaza turística con la oferta de distintos destinos del interior provincial, un patio gastronómico ampliado, un espacio de sunset con música durante la tarde y un escenario principal con espectáculos de folclore y cumbia. A ello se suma el programa El Mercado en tu Barrio, orientado a facilitar compras navideñas con precios accesibles.

En materia de pagos, Agolio anticipó que estarán habilitados todos los medios, con promociones especiales y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés a través de tarjetas Naranja y Banco Macro, además de transferencias y efectivo. El ingreso peatonal será por avenida Paraguay, mientras que el estacionamiento, ubicado sobre avenida del Carnaval y a cargo de la Escuela Agrícola, tendrá un costo de $1.200.

En su edición anterior, Expo Ciudad recibió cerca de 400 mil visitantes, y desde el municipio esperan alcanzar una cifra similar este fin de semana. “Es un lugar de encuentro para disfrutar con amigos o en familia. El año pasado todos los emprendedores vendieron, y eso es lo más importante para nosotros”, remarcó la funcionaria.