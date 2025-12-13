Más de 3 millones de turistas dejaron en Salta más de $700 mil millones en 2025

La provincia cerró el año con cifras récord en actividad turística, crecimiento de la conectividad aérea y consolidación como principal destino del Norte argentino.

Salta finalizó 2025 con la visita de más de 3 millones de turistas y un impacto económico superior a los $726 mil millones, de acuerdo al Anuario de Gestión Turística 2025 presentado este viernes por el Gobierno provincial. El informe fue dado a conocer en un acto realizado en el Mercado Artesanal, encabezado por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, junto a autoridades provinciales, intendentes y referentes del sector privado.

Durante la presentación, Arancibia definió al año como “de enorme consolidación” para el turismo salteño y subrayó que el crecimiento se apoya en indicadores concretos. “Salta es hoy el hub aéreo del Norte, la provincia con mayor capacidad de alojamiento y el destino más elegido de la región”, afirmó.

Uno de los ejes destacados del anuario fue la conectividad aérea, que alcanzó niveles históricos. La provincia cuenta con más de diez rutas nacionales regulares y conexiones internacionales con Santiago de Chile, Lima, Santa Cruz de la Sierra y Panamá. Además, se anunció la incorporación de la ruta Salta–Florianópolis, que comenzará a operar en enero de 2026. A esto se suma la ampliación del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, una obra estratégica que duplicará su superficie.

El informe también señala la consolidación de nuevos productos turísticos, como el astroturismo y el geoturismo, y la actualización de la Ruta del Vino, que incorporó 40 nuevos emprendimientos. En paralelo, se fortalecieron las tareas de registro y fiscalización de prestadores, con el objetivo de impulsar la formalización del sector.

La promoción tuvo un rol central en los resultados obtenidos. A lo largo del año se realizaron campañas nacionales e internacionales, misiones comerciales y acciones conjuntas con el sector privado. La marca Re Salta mantuvo presencia en mercados estratégicos y continuará activa durante la temporada de verano. Por este desempeño, la provincia volvió a recibir el Premio Bitácora de Oro como destino mejor promocionado del país.

Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de Turismo, Facundo Assaf, destacó que el anuario “refleja un año de muchísimo trabajo conjunto” y remarcó que la articulación público–privada “es el motor que sostiene al turismo salteño”.

Los principales atractivos turísticos también mostraron números en alza. El Tren a las Nubes superó los 150.000 pasajeros; los Parques Urbanos registraron 1,3 millones de visitas; el Teleférico San Bernardo alcanzó los 400.000 ascensos; y el Centro de Convenciones mostró un crecimiento sostenido en la realización de eventos nacionales e internacionales. El Hotel Termas, en tanto, cerró el año con mejoras en infraestructura, equipamiento y calidad de servicios.