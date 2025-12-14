Estudiantes alcanzó su decimoctavo título y se metió entre los grandes del fútbol

Estudiantes de La Plata escribió este sábado una nueva página dorada en su historia al consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025, tras vencer a Racing Club por 5 a 4 en la definición por penales en la final disputada en Santiago del Estero. Con esta conquista, el “Pincha” llegó a los 18 títulos oficiales entre la era profesional y el amateurismo, consolidándose entre los clubes más laureados del país.

El logro le permitió a Estudiantes escalar hasta el octavo lugar de la tabla histórica de títulos del fútbol argentino, igualando la línea de Rosario Central y quedando a solo uno de Vélez Sarsfield y a dos de Huracán. Según un relevamiento de la Agencia Noticias Argentinas, el conjunto platense acumula seis torneos nacionales, cinco copas nacionales, seis títulos internacionales y un campeonato obtenido en la etapa amateur.

Entre los torneos locales figuran el Metropolitano 1967, Metropolitano 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010 y el reciente Clausura 2025. A nivel de copas nacionales, el palmarés incluye la Copa Adrián Escobar 1944, la Copa de la República 1945, la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y el Trofeo de Campeones 2024.

El plano internacional ocupa un lugar destacado en la identidad del club, con seis consagraciones: las históricas Copas Libertadores de 1968, 1969 y 1970, la Libertadores 2009, la Copa Intercontinental 1968 y la Copa Interamericana 1969. A ese recorrido se suma el título amateur obtenido en 1913, que completa el total de conquistas oficiales.

En el ranking general de títulos, Boca Juniors lidera con 74 trofeos, seguido por River Plate con 72. Más atrás aparecen Independiente con 45, Racing con 41, San Lorenzo con 22, Huracán con 20, Vélez con 19, Rosario Central con 18 y Estudiantes, que ahora comparte ese mismo escalón.