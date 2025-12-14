Tragedia en la Ruta 34: un empresario salteño murió en un choque cerca de Embarcación

La Ruta Nacional 34 volvió a ser escenario de una tragedia que sacude al norte salteño y reaviva reclamos históricos por el estado de un corredor vial clave. El sábado, a la altura del paraje Puente Lata, en jurisdicción de Embarcación, un violento siniestro vial terminó con la vida de un joven empresario que se dirigía desde la ciudad de Salta hacia Tartagal.

La víctima fatal fue identificada como Ignacio Redondo Torino, un empresario gastronómico reconocido en la capital provincial, de alrededor de 30 años, que viajaba solo al momento del impacto. Su fallecimiento generó una profunda conmoción tanto en el ámbito comercial como entre vecinos del norte, donde el tramo de la ruta es señalado desde hace años como uno de los más peligrosos de la provincia.

Según las primeras reconstrucciones realizadas en el lugar, la camioneta Toyota Hilux que conducía Redondo Torino colisionó con un camión de transporte de granos perteneciente a la empresa Salvita. El impacto se habría producido contra la rueda delantera izquierda del vehículo de mayor porte, lo que provocó que la camioneta perdiera estabilidad, diera varios tumbos y terminara volcada sobre la calzada. A raíz de la violencia del choque, el conductor salió despedido del rodado y falleció en el acto.

El camión quedó atravesado sobre la ruta

El camión circulaba en sentido norte-sur y quedó atravesado sobre la ruta a pocos metros del Puente Lata, lo que obligó a un corte total del tránsito durante varias horas. El chofer del transporte sufrió heridas leves y fue trasladado de manera preventiva al hospital San Roque de Embarcación, donde permaneció en observación.

Testimonios recogidos en el lugar volvieron a poner el foco en el mal estado del asfalto como uno de los factores de riesgo recurrentes en ese sector de la Ruta 34. Conductores habituales señalaron la presencia de baches profundos, deformaciones y escasa señalización, lo que obliga a maniobras bruscas, especialmente al tránsito pesado. “Los camiones van haciendo zigzag para esquivar los pozos”, relataron algunos testigos.

Tras el impacto, el escenario se tornó aún más peligroso cuando el choque dañó el tanque de combustible del camión, provocando un importante derrame de gasoil sobre la calzada. Bomberos, efectivos policiales y personal de emergencia trabajaron intensamente para evitar riesgos de incendio, arrojando agua en la zona mientras se aguardaba la llegada de Criminalística.

Las tareas periciales se extendieron durante varias horas y obligaron a desvíos por caminos alternativos, en una jornada marcada además por altas temperaturas que agravaron las demoras y la incomodidad de los conductores varados.

En medio del dolor, surgieron también relatos que reflejan la dimensión humana de la tragedia. Una mujer que coincidió con la víctima minutos antes del choque, en una estación de servicio de la zona, contó que intercambiaron una mirada antes de retomar la ruta. “Siento que se adelantó y me salvó la vida”, relató conmocionada.

Fuente: UVC Canal 10 de Embarcación.