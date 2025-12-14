Hinchas de Estudiantes de La Plata se reúnen en el centro de Salta

La pasión por Estudiantes de La Plata también se expresa lejos del estadio Uno. Este domingo, el centro de la ciudad de Salta será el punto de encuentro para hinchas y simpatizantes del Pincha, que se reunirán para celebrar el reciente título obtenido por el club platense en una jornada marcada por el sentimiento albirrojo.

La iniciativa es impulsada por la filial Salta de Estudiantes de La Plata, que convocó a un encuentro abierto para compartir el festejo y reforzar el vínculo entre quienes siguen al equipo desde el norte del país. La cita está prevista para hoy domingo, a partir de las 19, en la confitería TIME, ubicada en pleno microcentro salteño.

Según explicó Jorge Gauríe, integrante de la filial local, la convocatoria apunta a reunir tanto a los miembros habituales del grupo como a hinchas que, por distintos motivos, residen en Salta pero mantienen intacta su identificación con el club. “La idea es juntarnos, festejar y compartir este momento entre hinchas”, señaló.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros forman parte del trabajo sostenido que realiza la filial en la provincia, con el objetivo de mantener viva la identidad del club, generar espacios de encuentro y fortalecer el sentido de pertenencia entre los simpatizantes que viven lejos de La Plata.

La elección de un espacio céntrico responde también a la intención de facilitar la participación y visibilizar la presencia de Estudiantes en la ciudad. Los organizadores adelantaron que el encuentro contará con registros fotográficos que luego serán compartidos entre los integrantes de la filial y con el club.