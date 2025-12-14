Masacre en Sídney: al menos 11 muertos tras un ataque armado en la playa

Un ataque armado ocurrido en la concurrida playa Bondi, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Sídney, dejó al menos once personas muertas y más de una decena de heridos, según confirmó la Policía de Nueva Gales del Sur. El violento episodio conmocionó a Australia y activó un amplio operativo de seguridad en la zona costera.

De acuerdo al recuento oficial, diez civiles perdieron la vida como consecuencia directa del ataque, mientras que el décimo fallecido es el agresor, un hombre armado que fue abatido por las fuerzas de seguridad durante la intervención policial. Además, once personas resultaron heridas, entre ellas dos efectivos policiales que sufrieron lesiones mientras intentaban controlar la situación.

Tras los disparos, las autoridades establecieron un amplio perímetro de seguridad para permitir el trabajo de equipos especializados, que examinan varios objetos sospechosos hallados en el lugar. La Policía aclaró que, hasta el momento, no existen indicios de ataques relacionados en otros puntos de la ciudad y que el hecho estaría circunscripto únicamente al área de Bondi.

El episodio ocurrió en un sector habitualmente colmado de vecinos y turistas, lo que amplificó el impacto del ataque y generó escenas de pánico entre quienes se encontraban en la playa al momento de los disparos. Testigos relataron momentos de extrema confusión mientras se escuchaban detonaciones y las personas intentaban ponerse a resguardo.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se refirió a lo sucedido y calificó las imágenes del lugar como “impactantes y angustiosas”. El mandatario expresó su profunda consternación por la tragedia y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas, al tiempo que destacó el accionar de las fuerzas de seguridad.