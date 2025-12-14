Cambios en el Gabinete provincial: gestionar en un contexto de crisis

Este lunes por la tarde asumirán los nuevos funcionarios que integrarán el equipo del gobernador Gustavo Sáenz. Si bien no se trata de una renovación amplia del Gabinete, los cambios apuntan a dotar de mayor agilidad a la gestión provincial en un escenario atravesado por la crisis económica y la necesidad de optimizar recursos.

Tras la reciente modificación de la Ley de Ministerios, Sergio Camacho asumirá formalmente como jefe de Gabinete, una función creada en el marco de la nueva estructura gubernamental. Camacho absorberá el Ministerio de Infraestructura y la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, áreas que ya venía conduciendo, y tendrá a su cargo la coordinación general del trabajo de todos los ministros. Su designación es interpretada como un reconocimiento a su trayectoria y a su rol central dentro del Gobierno, al que acompaña desde el inicio de la primera gestión de Sáenz en 2019, desempeñándose como uno de los principales articuladores políticos.

Uno de los cambios más observados se dará en el área productiva. Luego de la salida de Martín de los Ríos, el Ministerio de Producción y Minería quedará a cargo de Ignacio Lupión, hasta ahora presidente de Salta Forestal. La designación se da en el marco de la nueva Ley de Ministerios, que prevé una reducción significativa del número de secretarías, que pasarán de 48 a 30, un proceso de reestructuración que todavía deberá definirse en la práctica. Lupión, ex presidente de la Sociedad Rural de Salta, cuenta con fuerte vínculo con los sectores agropecuarios y ganaderos. Según trascendió desde su entorno, su gestión estará enfocada en el acompañamiento a pequeños productores y en el fortalecimiento del sector minero, con el objetivo de atraer nuevas inversiones a la provincia.

En el área minera también habrá modificaciones. Gustavo Carrizo asumirá como secretario de Minería en reemplazo de Romina Sassarini. Carrizo acaba de finalizar su mandato como senador por Capital y previamente estuvo al frente del Instituto Provincial de la Vivienda, donde se destacó por la administración de fondos destinados a la construcción de viviendas. Su llegada se produce en un contexto de fuerte desarrollo del sector, con proyectos ya en producción y otros en distintas etapas de exploración y construcción.

En tanto, el Ministerio de Gobierno y Justicia quedará a cargo de Ignacio Jarsún, quien reemplazará a Ricardo Villada. Jarsún se desempeña actualmente como presidente de Aguas del Norte y, según se informó, continuará al frente de la empresa, por lo que asumirá una doble función. Con su designación, el Ejecutivo busca imprimirle un perfil más joven a la cartera política, apoyado en su manejo de redes sociales y en el vínculo que logró construir con intendentes del interior provincial.

Por otra parte, el senador por Rosario de la Frontera, Javier Mónico, quien solicitó licencia en la Cámara Alta, asumirá como secretario de Justicia, en reemplazo de Soraya Dipp. A su vez, Oriana Nevora, dirigente del departamento San Martín proveniente del PRO, se incorporará como secretaria de Gobierno, ocupando el lugar que deja Paula Benavides.