Confirman la inhabilitación perpetua del exintendente “Kila” Gonza

La sanción implica la imposibilidad definitiva de ocupar cualquier cargo público, incluso aquellos surgidos del voto popular, la pérdida de los derechos electorales y la prohibición de acceder a empleos o comisiones dentro del Estado. También incluye la suspensión del cobro de jubilaciones, pensiones o retiros, cuyos montos quedarán destinados a los familiares que acrediten derecho a percibirlos.

Además, el tribunal confirmó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, idéntica a la impuesta previamente al coimputado Sergio Armando.

En el caso de Gonza, se mantuvo la pena accesoria de inhabilitación debido a que los delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones como intendente. La condena se fundamenta en los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, cometidos en concurso real.