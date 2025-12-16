Trabajó 30 años en una casa. Les robó y fue condenada

Por su parte, la hija de la acusada, de 38 años, fue absuelta por el principio de la duda.

El hecho fue denunciado el 29 de enero de 2022 en Orán. La mujer condenada trabajaba como empleada doméstica en la casa de la víctima. Tenía 30 años de antigüedad al momento del hecho. En esa ocasión sus patrones se habían ausentado de la ciudad y, como era costumbre, le habían dejado la llave de la casa para su limpieza, además de encargarle el cuidado de las mascotas.

Durante la ausencia de los denunciantes, la acusada sustrajo una caja fuerte que se encontraba en un dormitorio.

