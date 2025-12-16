El Centro de Hemoterapia busca un récord en la donación de sangre
Con el “Donatón” quieren llegar a los 160 donantes en solo tres días desde el jueves hasta el sábado. La jornada de donación fue organizada en coincidencia por el festejo de los 16 años de vida del Centro de Hemoterapia de Salta. Radio Salta habló con Radio Salta, Marcela Espinoza, Supervisora Médica de Promoción, Hemodonación y registro, quien invitó a la comunidad al “Donatón”.
16 / 12 / 2025
Espinoza recordó que los voluntarios deben concurrir luego de desayunar. “Las personas de entre 16 a 65 años, tienen que haber dormido muy bien, estar muy bien hidratados y sanos” comentó.
Los interesados en donar deben acercarse al Centro de Hemoterapia en Bolivar 687.