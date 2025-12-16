 imagen

Soldado muerto en la Quinta de Olivos

El joven de 21 años, oriundo de Misiones, se habría quitado la vida dentro del perímetro de la residencia presidencial. La División Homicidios de la PFA investiga el hecho por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Argentina

16 / 12 / 2025

 

R.A.G., un soldado del Ejército Argentino de 21 años de edad, fue hallado muerto de un disparo en la cabeza este martes dentro del perímetro de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de seguridad. De inmediato, la jueza Sandra Arroyo Salgado, con jurisdicción en la zona, ordenó a la Policía Federal una investigación del hecho y se hizo presente en el lugar. Minutos antes del mediodía llegó al predio junto a personal de Casa Militar, a cargo de la custodia interna de la residencia del presidente.

El cadáver de R.A.G, según informes oficiales, fue hallado “dentro de uno de los puestos internos”. El arma estaba junto al cuerpo. “De inmediato se activaron todos los protocolos correspondientes”, continuó el informe. Así, se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal, que realizó la primera intervención, junto a las autoridades del área de Seguridad Presidencial de la misma fuerza.

Vía: Infobae

AM840

FM96.9

