El oficialismo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026
Contó con el apoyo del PRO, la UCR, y los gobernadores Jalil y Jaldo. También obtuvo las firmas para le ley de Inocencia Fiscal. Fuerza Patria y Unidos presentaron proyectos propios. El miércoles se votará en el recinto.
Salta Hoy
16 / 12 / 2025
El proyecto de ley del oficialismo incorpora el art. 75, el cual dice: “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de los presupuestos universitarios. Respecto del Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió.