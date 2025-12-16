 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El oficialismo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026

Contó con el apoyo del PRO, la UCR, y los gobernadores Jalil y Jaldo. También obtuvo las firmas para le ley de Inocencia Fiscal. Fuerza Patria y Unidos presentaron proyectos propios. El miércoles se votará en el recinto.

Salta Hoy

16 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El proyecto de ley del oficialismo incorpora el art. 75, el cual dice: “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de los presupuestos universitarios. Respecto del Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió.

 

AM840

FM96.9

