Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Gustavo Sáenz presentó a su nuevo Gabinete

Tras el acto de jura, Sáenz brindó un extenso discurso en el que realizó un balance de su gestión, marcada "por seis años atravesados por crisis y desafíos constantes". Además les agradeció el trabajo realizado a Ricardo Villada y Martín de los Ríos. Los cambios se dieron tras los malos resultados de octubre. 

Salta Hoy

16 / 12 / 2025

 

Tras los malos resultados de octubre el gobernador Gustavo Sáenz presentó los cambios en el Gabinete y los nuevos funcionarios juraron en Casa de Gobierno. Pidió que los nuevos funcionarios hagan gestión y "salgan a la calle". Tras la modificación de la Ley de Ministerios, Sergio Camacho asumió la Jefatura de Gabinete, Ignacio Jarsún es el nuevo ministro de Gobierno y Justicia (en reemplazo de Ricardo Villada); en el Ministerio de Producción y Minería fue presentado Ignacio Lupión (por Martín de los Ríos); Oriana Nevora es la nueva secretaria de Gobierno (en cuenta de Paula Benavides, quien pasó a ser secretaría de Vocería y Comunicación); mientras que Javier Mónico asumió en la Secretaría de Justicia (en cuenta de Soraya Dipp) y Gustavo Carrizo en la Secretaría de Minería (por Romina Sassarini). El mandatario salteño destacó que su flamante ministerio de Gobierno "está integrado por gente del interior de la provincia".

 

AM840

FM96.9

