Gustavo Sáenz presentó a su nuevo Gabinete

Tras los malos resultados de octubre el gobernador Gustavo Sáenz presentó los cambios en el Gabinete y los nuevos funcionarios juraron en Casa de Gobierno. Pidió que los nuevos funcionarios hagan gestión y "salgan a la calle". Tras la modificación de la Ley de Ministerios, Sergio Camacho asumió la Jefatura de Gabinete, Ignacio Jarsún es el nuevo ministro de Gobierno y Justicia (en reemplazo de Ricardo Villada); en el Ministerio de Producción y Minería fue presentado Ignacio Lupión (por Martín de los Ríos); Oriana Nevora es la nueva secretaria de Gobierno (en cuenta de Paula Benavides, quien pasó a ser secretaría de Vocería y Comunicación); mientras que Javier Mónico asumió en la Secretaría de Justicia (en cuenta de Soraya Dipp) y Gustavo Carrizo en la Secretaría de Minería (por Romina Sassarini). El mandatario salteño destacó que su flamante ministerio de Gobierno "está integrado por gente del interior de la provincia".