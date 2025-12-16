 imagen

El "Polaco" Bastía fue presentado como DT de Central Norte

El exjugador de Racing indicó que Andrés Grande será ayudante de campo y Juan Manuel De Peca, preparador físico. En tanto, Bautista Roveta será videoanalista.

16 / 12 / 2025

 

Un mes después de la inesperada salida de Pablo Fornasari, Central Norte ofializó este lunes su nuevo director técnico: Adrián "Polaco" Bastía. El exjugador de Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata, entre otros equipos, sumará su primera gran experiencia como entrenador y nada menos que en la Primera Nacional. Acompañado del presidente azabache Leandro Etchezar, el flamante DT habló de los objetivos que tiene en mente para la próxima temporada.

"Primero quiero agradecerle a la provincia, viene con muchas ganas de trabajar. Es muy importante, sabemos dónde venimos, lo que significa el club para la ciudad, entonces venimos a aportar nuestro granito de arena para que Central sea protagonista en un torneo muy complicado. Tenemos mucha confianza y mucha fe en nuestra experiencia, en nuestro desarrollo profesional. Venimos a trabajar y a dejar lo mejor de nosotros para que la institución siga creciendo", fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa.

Bastía indicó que Andrés Grande será ayudante de campo y Juan Manuel De Peca, preparador físico. En tanto, Bautista Roveta será videoanalista.

