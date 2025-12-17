 imagen

El IPV sorteará mañana 40 viviendas para Coronel Moldes

Participarán más de 130 familias que cumplieron los requisitos exigidos por el organismo. El acto será transmitido en vivo por las redes del Gobierno.

Salta Hoy

17 / 12 / 2025

 

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) sorteará 40 casas para familias de Coronel Moldes. El sorteo se realizará este jueves 18 del corriente, a partir de las 7.30 en Lotería de Salta, será público y transmitido en vivo por las redes oficiales del Gobierno de la Provincia.

Son más de 130 las familias de Coronel Moldes que se encuentran habilitadas para participar en el sorteo de 40 viviendas. Los postulantes se inscribieron o actualizaron sus fichas sociales entre enero el 2 de enero y el 25 de noviembre del año en curso.

Los cupos participantes serán: antiguos, casos especiales por discapacidad y demanda libre. El listado con el número de sorteo está disponible en la web del IPV www.ipvsalta.gob.ar . Además, ante cualquier consulta se pueden comunicar con el área social al 4210235/ 4211058/ 4211609 interno 143- 146.

