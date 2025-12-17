 imagen

Firma de convenio entre IPS y Círculo Médico de Salta

Tras el largo conflicto entre la obra social y los profesionales, se logró un nuevo acercamiento entre las partes con la rúbrica de un acuerdo. La doctora Adriana Falco, presidenta del Círculo  dijo que “se consiguió equilibrio entre el Padrón A y Padrón B”. 

Salta Hoy

17 / 12 / 2025

 

“Es un día histórico para nosotros, porque había un convenio firmado hace 21 años” dijo Emilio Savoy, interventor de la obra social. y agregó que “ahora logramos incluir puntos de control que se traduce en eficiencia y será de gran beneficio para el afiliado” .
 

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO