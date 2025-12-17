Firma de convenio entre IPS y Círculo Médico de Salta
Tras el largo conflicto entre la obra social y los profesionales, se logró un nuevo acercamiento entre las partes con la rúbrica de un acuerdo. La doctora Adriana Falco, presidenta del Círculo dijo que “se consiguió equilibrio entre el Padrón A y Padrón B”.
Salta Hoy
17 / 12 / 2025
“Es un día histórico para nosotros, porque había un convenio firmado hace 21 años” dijo Emilio Savoy, interventor de la obra social. y agregó que “ahora logramos incluir puntos de control que se traduce en eficiencia y será de gran beneficio para el afiliado” .