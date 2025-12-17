 imagen

La CGT Salta se moviliza contra la reforma laboral

Los gremios alineados con la Central  General de Trabajadores provincial anunció esta mañana una marcha para dar a conocer su oposición al proyecto de “modernización laboral” que proponer el gobierno nacional de Javier Milei. “Esta reforma solo beneficia a las patronales y es totalmente regresiva” dijo  Carlos Rodas, secretario general de la CGT y secretario general de la Bancaria.   

Salta Hoy

17 / 12 / 2025

 

Rodas recordó que los retrocesos  ya se vienen dando desde hace un tiempo y puso como ejemplo la desaparición del Estatuto de Prensa. “No se puede seguir jugando así, con el hambre de los trabajadores” subrayó 

La manifestación en Salta será mañana desde las 17 horas en Plaza 9 de julio.

