La CGT Salta se moviliza contra la reforma laboral
Los gremios alineados con la Central General de Trabajadores provincial anunció esta mañana una marcha para dar a conocer su oposición al proyecto de “modernización laboral” que proponer el gobierno nacional de Javier Milei. “Esta reforma solo beneficia a las patronales y es totalmente regresiva” dijo Carlos Rodas, secretario general de la CGT y secretario general de la Bancaria.
Salta Hoy
17 / 12 / 2025
Rodas recordó que los retrocesos ya se vienen dando desde hace un tiempo y puso como ejemplo la desaparición del Estatuto de Prensa. “No se puede seguir jugando así, con el hambre de los trabajadores” subrayó
La manifestación en Salta será mañana desde las 17 horas en Plaza 9 de julio.