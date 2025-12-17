La historia más tierna del día: Salvaron a una familia de patitos

Los propietarios lograron resguardarlos hasta ser entregados a la municipalidad

Los animalitos serán reubicados a su hábitat natural o a una reserva dijo Emilce Arias, Subsecretaria de Gestión Ambiental

En tanto, el vecino Franco Molina Castillo, propietario de la casa donde se encontraron los patitos contó la experiencia de salvar a los animales silvestres.