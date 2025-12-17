 imagen

La historia más tierna del día: Salvaron a una familia de patitos

La Municipalidad asistió a vecinos que rescataron una familia de patitos. El hecho sucedió en el barrio Los Pinos 2, ubicado al lado de Barrio Grand Bourg en la zona oeste de la ciudad, donde una pata tuvo seis crías en el techo de la casa.  

Salta Hoy

17 / 12 / 2025

 

Los propietarios lograron resguardarlos hasta ser entregados a la municipalidad 

Los animalitos serán reubicados a su hábitat natural o a una reserva dijo Emilce Arias, Subsecretaria de Gestión Ambiental

En tanto, el vecino Franco Molina Castillo, propietario de la casa donde se encontraron los patitos contó la experiencia de salvar a los animales silvestres.

 

