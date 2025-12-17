La historia más tierna del día: Salvaron a una familia de patitos
La Municipalidad asistió a vecinos que rescataron una familia de patitos. El hecho sucedió en el barrio Los Pinos 2, ubicado al lado de Barrio Grand Bourg en la zona oeste de la ciudad, donde una pata tuvo seis crías en el techo de la casa.
17 / 12 / 2025
Los propietarios lograron resguardarlos hasta ser entregados a la municipalidad
Los animalitos serán reubicados a su hábitat natural o a una reserva dijo Emilce Arias, Subsecretaria de Gestión Ambiental
En tanto, el vecino Franco Molina Castillo, propietario de la casa donde se encontraron los patitos contó la experiencia de salvar a los animales silvestres.