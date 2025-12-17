 imagen

Investigan la muerte de un gendarme salteño en Santiago del Estero

Un gendarme de 21 años fue encontrado sin vida en la tarde de ayer en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Andes y Moreno, en la Ciudad de Santiago del Estero. Fue identificado como Diego Matías Kalilek, oriundo de la provincia de Salta.

Salta Hoy

17 / 12 / 2025

 

De acuerdo a las primeras informaciones, el joven se encontraba residiendo en el inmueble junto a otros dos efectivos, quienes habrían sido trasladados recientemente a otro destino por disposición de la fuerza, por lo que Kalilek habría quedado solo en el domicilio.

Tras el hallazgo, se dio intervención a las autoridades policiales y judiciales, que se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias correspondientes y avanzar con las actuaciones de rigor. El área fue preservada mientras se recababan elementos que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento.

 

Vía El Tribuno

 

 

AM840

FM96.9

