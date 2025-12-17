Investigan la muerte de un gendarme salteño en Santiago del Estero

De acuerdo a las primeras informaciones, el joven se encontraba residiendo en el inmueble junto a otros dos efectivos, quienes habrían sido trasladados recientemente a otro destino por disposición de la fuerza, por lo que Kalilek habría quedado solo en el domicilio.

Tras el hallazgo, se dio intervención a las autoridades policiales y judiciales, que se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias correspondientes y avanzar con las actuaciones de rigor. El área fue preservada mientras se recababan elementos que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento.

Vía El Tribuno