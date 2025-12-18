Luego de una extensa y tensa sesión que se extendió hasta pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 impulsado por el oficialismo. La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y quedó en condiciones de ser girada al Senado para su tratamiento. Sin embargo, el debate siguió en el recinto con la votación en particular y allí el Gobierno sufrió un duro revés, cuando se rechazó el capítulo 11 que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de discapacitados, entre otros temas.

Pasada la medianoche, los legisladores comenzaron con la votación en particular por capítulo, mecanismo que el oficialismo había logrado imponer al inicio de la sesión.

Durante el debate, el texto incorporó a pedido del PRO el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema en el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, así como la transferencia de recursos del máximo tribunal al Consejo de la Magistratura por un total de 21.347 millones de pesos.

Diputados aprobó el Presupuesto 2026 y mantuvo los fondos para universidades y discapacitados

La inclusión de estos puntos dentro del capítulo 11 generó una fuerte controversia. El oficialismo agrupó allí un paquete de artículos que también contemplaban la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, además de la restricción del régimen de zona fría, lo que provocó duras críticas de la oposición.

“Es una extorsión”, denunció el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, al cuestionar la estrategia parlamentaria utilizada para forzar apoyos. En la misma línea, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la maniobra como una “perversidad” y acusó al oficialismo de intentar “blindar” el artículo 75 mediante la incorporación de temas sensibles en el mismo capítulo.

“Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar”, sostuvo el legislador santafesino, quien además advirtió que se buscó condicionar a la Justicia. “Ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial. ¡Son unos chantas!”, lanzó durante su intervención en el recinto.

Tras una durísima discusión entre legisladores oficialistas y opositores, en la que el presidente de la Cámara, Martín Menem también intervino, llegó el momento de la votación en particular del capítulo 11 -que abarcaba los artículos 67 al 78-, el cual fue rechazado por 123 votos negativos, frente a 117 afirmativos y 2 abstenciones, marcando un revés para el oficialismo en uno de los puntos más sensibles del proyecto.

Con ello, mantuvieron vigente las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, cuya aplicación el Gobierno mantiene suspendida justificándose en que rompen el equilibrio fiscal.

Tras la aprobación en general y particular en la Cámara de Diputados, el Presupuesto 2026 pasará ahora a ser debatido en la Cámara de Senadores, donde el oficialismo debatirá si impulsa un tratamiento exprés o si insiste con la versión original que incluye el polémico y ahora derogado capítulo 11.

Vía: El Tribuno