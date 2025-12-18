¡Quedate en Salta! Presentaron las actividades de vacaciones

El funcionario reiteró el pedido para que los legisladores provinciales aprueben la ley contra los llamados “trapitos” que cobran ilegalmente estacionamiento nocturno en lugares cercanos a restaurantes.

“Recibimos denuncias de casos donde un trapito les exigió a un turista 10 mil pesos” dijo Garcia Soria, además indicó que esas personas “apuntan fundamentalmente a las mujeres” .

El coordinador del Ente enumeró las propuestas para enero y febrero. “Tendremos sunsets, semana de la pizza, corsos, actividades especiales para el día de los enamorados, entre otros”.