¡Quedate en Salta! Presentaron las actividades de vacaciones
Los destinatarios de las ofertas son los turistas y los mismos salteños. “Fue un año duro para el sector, pero confiamos en una mejoría sólida” expresó Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo de Salta.
Salta Hoy
18 / 12 / 2025
El funcionario reiteró el pedido para que los legisladores provinciales aprueben la ley contra los llamados “trapitos” que cobran ilegalmente estacionamiento nocturno en lugares cercanos a restaurantes.
“Recibimos denuncias de casos donde un trapito les exigió a un turista 10 mil pesos” dijo Garcia Soria, además indicó que esas personas “apuntan fundamentalmente a las mujeres” .
El coordinador del Ente enumeró las propuestas para enero y febrero. “Tendremos sunsets, semana de la pizza, corsos, actividades especiales para el día de los enamorados, entre otros”.