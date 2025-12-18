 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:1 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

¡Quedate en Salta! Presentaron las actividades de vacaciones

Los destinatarios de las ofertas son los turistas y los mismos salteños. “Fue un año duro para el sector, pero confiamos en una mejoría sólida” expresó Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo de Salta.

Salta Hoy

18 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El funcionario reiteró el pedido para que los legisladores provinciales aprueben la ley contra los llamados “trapitos” que cobran ilegalmente estacionamiento nocturno en lugares cercanos a restaurantes. 

“Recibimos denuncias de casos donde un trapito les exigió a un turista 10 mil pesos”  dijo Garcia Soria, además indicó que esas personas “apuntan fundamentalmente a las mujeres” .

El coordinador del Ente enumeró las propuestas para enero y febrero. “Tendremos sunsets,  semana de la pizza, corsos, actividades especiales para el día de los enamorados, entre otros”.  

AM840

FM96.9

