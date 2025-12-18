Trabajadores estatales de la provincia recibirán un bono de 200 mil pesos
El mismo será abonado el 16 de enero del 2026. El acuerdo fue rubricado en Casa de Gobierno, Centro Cívico Grand Bourg ayer entre los representantes del estado y los delegados de ADP, UPCN y ATE. Además, el Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026.
Salta Hoy
18 / 12 / 2025
“Además de lo mencionado, resolvimos el pago del bono a un grupo grande de trabajadores que no lo habían recibido la última vez” manifestó por Radio Salta, Mabel Alvarez, secretaria general de ATE .
Indicó que los trabajadores recibieron el compromiso de parte del Gobierno Provincial de rever las cifras de los aumentos salariales y las ayudas extra para que se acerquen a la inflación. Por otra parte, la sindicalista confirmó que el sector ATE adhiere a la marcha de esta tarde contra la reforma laboral
A su turno, Fernando Mazzone, titular de la Agremiación Docente Provincial expresó su satisfacción por el acuerdo de ayer y anticipó una nueva reunión paritaria para la primera quincena de febrero del 2026
El cronograma de pagos queda de la siguiente manera:
*-30 y 31 de diciembre, adelanto del pago de sueldos de diciembre con un 5% de incremento.
*-16 de enero: Bono extraordinario de $200.000
*- 30 y 31 de enero: Adelanto del pago de sueldos de enero.
*- Febrero: Apertura de la mesa de Negociación 2026.