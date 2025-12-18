Trabajadores estatales de la provincia recibirán un bono de 200 mil pesos

“Además de lo mencionado, resolvimos el pago del bono a un grupo grande de trabajadores que no lo habían recibido la última vez” manifestó por Radio Salta, Mabel Alvarez, secretaria general de ATE .

Indicó que los trabajadores recibieron el compromiso de parte del Gobierno Provincial de rever las cifras de los aumentos salariales y las ayudas extra para que se acerquen a la inflación. Por otra parte, la sindicalista confirmó que el sector ATE adhiere a la marcha de esta tarde contra la reforma laboral



A su turno, Fernando Mazzone, titular de la Agremiación Docente Provincial expresó su satisfacción por el acuerdo de ayer y anticipó una nueva reunión paritaria para la primera quincena de febrero del 2026



El cronograma de pagos queda de la siguiente manera:

*-30 y 31 de diciembre, adelanto del pago de sueldos de diciembre con un 5% de incremento.

*-16 de enero: Bono extraordinario de $200.000

*- 30 y 31 de enero: Adelanto del pago de sueldos de enero.

*- Febrero: Apertura de la mesa de Negociación 2026.