Pamela Calletti y otros dos elegidos como auditores generales de la Nación

La Cámara de Diputados eligió a los nuevos auditores de la Nación: Pamela Calletti, Rita Almada y Juan Ignacio Forlón, con 186 votos afirmativos y 3 abstenciones. Calletti, quien dejó su banca hace una semana, juró minutos antes de las 3:45. La elección se dio en medio de la retirada de varios diputados, generando polémica.

Salta Hoy

18 / 12 / 2025

 

Con 186 votos afirmativos y 3 abstenciones, sin votos negativos, la votación consagró a los nuevos auditores: Pamela Calletti, Rita Almada y Juan Ignacio Forlón. Sin embargo, la elección de la salteña Caletti fue especialmente curiosa, ya que  no se encontraba en el recinto cuando se llevó a cabo la votación. Mientras los presentes esperaban su regreso, la situación fue tomada con humor y se sucedieron varios comentarios entre los diputados, que, en un tono relajado, esperaban su juramento.

Minutos antes de las 3:45, Pamela Calletti prestó juramento como auditora de la Nación. La ex diputada salteña había dejado su banca en la Cámara de Baja  solo una semana antes.

Los tres asumieron en una sesión que quedó marcada por la ausencia de los bloques opositores y por la informalidad con la que se manejó el proceso, tras la retirada de varios diputados

Vía El Tribuno

 

 

