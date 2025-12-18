El lunes aumentan taxis y remises

La readecuación fue solicitada por los sectores del transporte impropio debido al contexto económico actual.

La nueva tarifa, que registra un incremento del 20%, entrará en vigencia a partir de las 00 del lunes 22 de diciembre.

Con los cambios establecidos, la tarifa de taxis será la siguiente:

Diurna

* Bajada de bandera: $980

* Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $98

Nocturna

* Bajada de bandera: $1176

* Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $118

En cuanto al servicio de remises la nueva tarifa será:

Diurna

* Bajada de bandera: $983

* Ficha cada 100 metros o espera a partir de 1 minuto: $99

Nocturna

* Bajada de bandera: $1179

* Ficha cada 100 metros o espera a partir de 1 minuto: $119

Todos los vehículos afectados a la prestación del servicio de transporte impropio deberán exhibir en el respaldo trasero del asiento del conductor el nuevo cuadro tarifario autorizado por la AMT.

Cabe resaltar que los taxistas y remiseros tendrán hasta el 22 de enero del 2026 para realizar los cambios en los relojes del servicio impropio. También podrán ofrecer promociones de viajes por debajo de la tarifa actual aprobada.

Vía: El Tribuno