Desapareció un joven de 15 años en La Merced
La Policía de Salta activó el protocolo de búsqueda tras la desaparición de Alexis Sebastián, quien se ausentó del Dispositivo Apapachar el 13 de diciembre. Familias y vecinos están alertas mientras las autoridades trabajan para encontrar al joven.
Salta Hoy
18 / 12 / 2025
Alexis Sebastián tiene tez trigueña, cabello corto y negro, mide aproximadamente 1,70 metros de estatura, y al momento de su desaparición llevaba puesto un pantalón deportivo negro, una remera gris con un dibujo de payaso y sin calzado. Su ausencia fue reportada a las autoridades por los encargados del dispositivo y rápidamente se activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas.
Bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Cerrillos, diversas áreas de la Policía de Salta están realizando operativos y siguiendo distintas pistas. La búsqueda se ha centrado en las cercanías del dispositivo y otras áreas en las que se podría haber dirigido Alexis.
La comunidad de La Merced se encuentra en alerta, y la Policía solicita colaboración para cualquier dato que permita dar con el joven. En este sentido, se ha instado a la población a comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 911 en caso de tener información relevante.
A medida que avanza la búsqueda, las autoridades siguen pidiendo la colaboración de la población. Cualquier dato puede ser clave para resolver este caso y devolver a Alexis al lugar donde está a salvo.
