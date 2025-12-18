Desapareció un joven de 15 años en La Merced

Alexis Sebastián tiene tez trigueña, cabello corto y negro, mide aproximadamente 1,70 metros de estatura, y al momento de su desaparición llevaba puesto un pantalón deportivo negro, una remera gris con un dibujo de payaso y sin calzado. Su ausencia fue reportada a las autoridades por los encargados del dispositivo y rápidamente se activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas.

Bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Cerrillos, diversas áreas de la Policía de Salta están realizando operativos y siguiendo distintas pistas. La búsqueda se ha centrado en las cercanías del dispositivo y otras áreas en las que se podría haber dirigido Alexis.

La comunidad de La Merced se encuentra en alerta, y la Policía solicita colaboración para cualquier dato que permita dar con el joven. En este sentido, se ha instado a la población a comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 911 en caso de tener información relevante.

A medida que avanza la búsqueda, las autoridades siguen pidiendo la colaboración de la población. Cualquier dato puede ser clave para resolver este caso y devolver a Alexis al lugar donde está a salvo.

