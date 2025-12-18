Hoy comienza la campaña Donatón

En el marco del 16º aniversario de creación del Centro Regional de Hemoterapia, que se conmemora este jueves 18 de diciembre, el organismo organizó una campaña denominada “Donatón”, con el propósito de abastecer a la provincia de productos sanguíneos durante la festividad navideña, reforzando la disponibilidad en el período de alta demanda.

Los donantes de sangre de cualquier grupo y factor podrán concurrir a la sede de calle Bolívar 687, en Salta Capital, hoy jueves 18, de 8:30 a 17; mañana viernes 19, de 7 a 17 hs; y el sábado 20 de diciembre, de 7 a 12.

No es necesario estar en ayunas para realizar el aporte, pero sí concurrir con una correcta hidratación. El proceso de donación dura aproximadamente 30 minutos y al finalizar se compartirá un refrigerio con los voluntarios.

Además, como parte de los festejos de la institución, el equipo de trabajo participará en un acto a partir de las 7 de la mañana, en donde se presentarán las memorias anuales de las distintas áreas, y se destacarán logros y desafíos para el próximo período. También, se entregarán reconocimientos a la trayectoria a algunos agentes del Centro.

Quiénes pueden donar

Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial para el receptor.

No pueden ser donantes

Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento

Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses

Otros datos

Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para realizar el aporte.

Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

Quienes hayan contraído dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

Aquellos que convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.



Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020.

Vía: Gobierno de Salta