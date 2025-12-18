Otro perrito del Centro de Adopciones tiene nuevo hogar
Su nombre es Obama, quien llegó a calle Gato y Mancha s/n después de perderse por el miedo a la pirotecnia y los truenosv hace 5 años. El animal tiene aproximadamente casi una década de vida, está castrado, controlado y cuidado.
Fue adoptado por Daniel Farfán, un vecino que se enamoró de Obama con solo mirarlo a los ojos. Esta situación demuestra que nunca es tarde para adoptar a un nuevo miembro de la familia y así darle una mejor calidad de vida a otro perrito.
Es importante recordar que, quienes deseen adoptar pueden hacerlo cualquier día de la semana dirigiéndose a las instalaciones del Centro de Adopciones llevando DNI y una boleta de servicio, de 8 a 18 horas.
Vía: Municipalidad de Salta