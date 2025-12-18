Otro perrito del Centro de Adopciones tiene nuevo hogar

Fue adoptado por Daniel Farfán, un vecino que se enamoró de Obama con solo mirarlo a los ojos. Esta situación demuestra que nunca es tarde para adoptar a un nuevo miembro de la familia y así darle una mejor calidad de vida a otro perrito.

Es importante recordar que, quienes deseen adoptar pueden hacerlo cualquier día de la semana dirigiéndose a las instalaciones del Centro de Adopciones llevando DNI y una boleta de servicio, de 8 a 18 horas.

Vía: Municipalidad de Salta