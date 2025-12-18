 imagen

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Otro perrito del Centro de Adopciones tiene nuevo hogar

Su nombre es Obama, quien llegó a calle Gato y Mancha s/n después de perderse por el miedo a la pirotecnia y los truenosv hace 5 años. El animal tiene aproximadamente casi una década de vida, está castrado, controlado y cuidado.

Salta Hoy

18 / 12 / 2025

 

Fue adoptado por Daniel Farfán, un vecino que se enamoró de Obama con solo mirarlo a los ojos. Esta situación demuestra que nunca es tarde para adoptar a un nuevo miembro de la familia y así darle una mejor calidad de vida a otro perrito.

Es importante recordar que, quienes deseen adoptar pueden hacerlo cualquier día de la semana dirigiéndose a las instalaciones del Centro de Adopciones llevando DNI y una boleta de servicio, de 8 a 18 horas.

Vía: Municipalidad de Salta

 

 

AM840

FM96.9

