 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Caso Salas: Saavedra ya había intentado quitarse la vida

Lo dijo por Radio Salta, Santiago Lopez Soto, fiscal penal Nro 1 de Atentados contra las Personas. “Lo hizo unas semanas antes de su muerte  y fue castigado por eso” comentó el investigador. Lopez Soto aseguró que el día de su muerte, Saavedra dejó una nota culpando de su decisión al Sistema Judicial, pero el fiscal  mencionó un detalle que no se conocía: 

Salta Hoy

19 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Se encontraron varias anotaciones en cuadernos que tenía en la celda, donde  indicaba “que estaba cansado y había perdido fuerzas”. mencionó el fiscal 


Lopez Soto aclaró que el arma utilizada por Saavedra fue encontrada junto a su cuerpo y  de esta manera aclaró los rumores que circularon sobre el caso y que indicaban que el arma “no había sido hallada”. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO