Caso Salas: Saavedra ya había intentado quitarse la vida
Lo dijo por Radio Salta, Santiago Lopez Soto, fiscal penal Nro 1 de Atentados contra las Personas. “Lo hizo unas semanas antes de su muerte y fue castigado por eso” comentó el investigador. Lopez Soto aseguró que el día de su muerte, Saavedra dejó una nota culpando de su decisión al Sistema Judicial, pero el fiscal mencionó un detalle que no se conocía:
Salta Hoy
19 / 12 / 2025
“Se encontraron varias anotaciones en cuadernos que tenía en la celda, donde indicaba “que estaba cansado y había perdido fuerzas”. mencionó el fiscal
Lopez Soto aclaró que el arma utilizada por Saavedra fue encontrada junto a su cuerpo y de esta manera aclaró los rumores que circularon sobre el caso y que indicaban que el arma “no había sido hallada”.