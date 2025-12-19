 imagen

Vuelven a recomendar no subestimar ni improvisar en la montaña

Luego de conocido el caso de la grave descompensación que sufrió el chef Christian Petersen mientras practicaba montañismo en Mendoza, especialistas en el deporte hablaron con Radio Salta  del caso. El arqueólogo y montañista Christian Vitry mencionó la importancia de realizarse chequeos médicos y entrenamiento previos con profesionales.  

“Como en cualquier disciplina, todo lo hace la práctica” dijo Vitry

Explicó que las autoridades salteñas tienen mucha voluntad de evitar accidentes en las montañas salteñas o de realizar los rescates,  pero subrayó que “no es suficiente con la buena voluntad”.

“Se necesita crear un equipo profesionalizado rentado que se dedique a esto” remarcó 


 

