Vuelven a recomendar no subestimar ni improvisar en la montaña
Luego de conocido el caso de la grave descompensación que sufrió el chef Christian Petersen mientras practicaba montañismo en Mendoza, especialistas en el deporte hablaron con Radio Salta del caso. El arqueólogo y montañista Christian Vitry mencionó la importancia de realizarse chequeos médicos y entrenamiento previos con profesionales.
Salta Hoy
19 / 12 / 2025
“Como en cualquier disciplina, todo lo hace la práctica” dijo Vitry
Explicó que las autoridades salteñas tienen mucha voluntad de evitar accidentes en las montañas salteñas o de realizar los rescates, pero subrayó que “no es suficiente con la buena voluntad”.
“Se necesita crear un equipo profesionalizado rentado que se dedique a esto” remarcó