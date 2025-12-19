 imagen

Nacimientos en leve baja en Salta

En el Hospital Materno Infantil por año se registran un promedio de 5 mil nacimientos al año,  con leve descenso en los últimos tiempos. “No sabemos si esto se debe a  la educación, pero vemos que nacen los chicos que fueron planificados dentro de la familia” dijo Esteban Rusinek, gerente del Hospital Materno Infantil. 

Salta Hoy

19 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Paralelamente comentó que la patología que presenta un crecimiento en el establecimiento es de las enfermedades oncológicas de mujeres.

El gerente indicó por otra parte que las obras sociales siguen en deuda con el establecimiento, pero que tienen voluntad de pago y que lentamente abonan por los servicios prestados. “Creo que comprendieron que deben ponerse al día, sino esto colapsa y nos perjudicamos todos” dijo esta mañana. 

Rusinek brindó las declaraciones luego del acto de inauguración del espacio denominado “Patio de las Embarazadas”en el Hospital Materno Infantil
 

