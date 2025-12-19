Nacimientos en leve baja en Salta

Paralelamente comentó que la patología que presenta un crecimiento en el establecimiento es de las enfermedades oncológicas de mujeres.

El gerente indicó por otra parte que las obras sociales siguen en deuda con el establecimiento, pero que tienen voluntad de pago y que lentamente abonan por los servicios prestados. “Creo que comprendieron que deben ponerse al día, sino esto colapsa y nos perjudicamos todos” dijo esta mañana.

Rusinek brindó las declaraciones luego del acto de inauguración del espacio denominado “Patio de las Embarazadas”en el Hospital Materno Infantil

