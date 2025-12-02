 imagen

Alarma en Villa Asunción por el incendio de una camioneta y una moto

Sospechan que cenizas de un asado podrían haber causado el fuego. El incidente ocurrió en una vivienda de la Manzana 283, en la zona oeste de la capital.

Salta Hoy

02 / 12 / 2025

 

[Imagen ilustrativa]

A las 5:30 de la madrugada se recibieron varios pedidos de auxilio en el Sistema de Emergencias 911. 

Al llegar la policía y bomberos, encontraron una camioneta Toyota en llamas en la zona del motor y una moto involucrada. 

Dos personas, un hombre y una mujer, resultaron con heridas leves en manos y tórax, y fueron atendidos en el lugar sin necesidad de derivación a un hospital. 

Habrían sido los primeros que intentaron sofocar el fuego. 

Los vehículos estaban estacionados en un garage en la parte interna de la vivienda. 

Los propietarios dejaron trascender que cenizas de un asado que habían compartido en las últimas horas podrían tener vinculación con este incendio. 

 

