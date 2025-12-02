 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Móvil odontológico estará en el CCM todo el mes de diciembre

La atención será de lunes a viernes de 7.30 a 13.00 horas en Avenida Paraguay 1245.

Salta Hoy

02 / 12 / 2025

 

El móvil odontológico estará disponible durante diciembre y la primera semana de enero, para vecinos sin obra social. 

Es necesario presentar el DNI y la negativa de ANSES.

Se ofrecerán servicios como arreglo de piezas dentarias, extracciones y consultas. Las urgencias tienen prioridad.

La atención es por orden de llegada, para más información comunicarse por WhatsApp 387 5047040. 

"Es un buen momento para que los padres lleven a sus hijos antes del inicio del ciclo lectivo 2026", dijo el médico Pablo Medina, responsable de la Dirección del Móvil. 

 

