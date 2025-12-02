El Móvil odontológico estará en el CCM todo el mes de diciembre
La atención será de lunes a viernes de 7.30 a 13.00 horas en Avenida Paraguay 1245.
02 / 12 / 2025
El móvil odontológico estará disponible durante diciembre y la primera semana de enero, para vecinos sin obra social.
Es necesario presentar el DNI y la negativa de ANSES.
Se ofrecerán servicios como arreglo de piezas dentarias, extracciones y consultas. Las urgencias tienen prioridad.
La atención es por orden de llegada, para más información comunicarse por WhatsApp 387 5047040.
"Es un buen momento para que los padres lleven a sus hijos antes del inicio del ciclo lectivo 2026", dijo el médico Pablo Medina, responsable de la Dirección del Móvil.