El Móvil odontológico estará en el CCM todo el mes de diciembre

El móvil odontológico estará disponible durante diciembre y la primera semana de enero, para vecinos sin obra social.

Es necesario presentar el DNI y la negativa de ANSES.

Se ofrecerán servicios como arreglo de piezas dentarias, extracciones y consultas. Las urgencias tienen prioridad.

La atención es por orden de llegada, para más información comunicarse por WhatsApp 387 5047040.

"Es un buen momento para que los padres lleven a sus hijos antes del inicio del ciclo lectivo 2026", dijo el médico Pablo Medina, responsable de la Dirección del Móvil.