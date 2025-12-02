Falleció el joven atacado con arma blanca en Aniceto Latorre al 1.300

El joven había sido agredido con un cuchillo el domingo 16 de noviembre al mediodía en Aniceto Latorre casi esquina Ibazeta, en el barrio 20 de Febrero, zona oeste de la ciudad de Salta.

Había sido trasladado con una herida grave al hospital donde estaba internado.

Según su familia, el chico intentaba cobrar una deuda cuando fue amenazado y agredido.

Su hermana había denunciado que a él le intentaron robar el teléfono celular el mismo día del ataque.

Continúan las investigaciones y el caso se transformó en homicidio.

Se sospecha que dos personas están involucradas, pero hasta el momento no hay detenidos.