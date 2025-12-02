 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:1 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Falleció el joven atacado con arma blanca en Aniceto Latorre al 1.300

José Arenas, de 22 años, falleció esta mañana a las 10.00 aproximadamente en el hospital San Bernardo.

Salta Hoy

02 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El joven había sido agredido con un cuchillo el domingo 16 de noviembre al mediodía en Aniceto Latorre casi esquina Ibazeta, en el barrio 20 de Febrero, zona oeste de la ciudad de Salta. 

Había sido trasladado con una herida grave al hospital donde estaba internado. 

Según su familia, el chico intentaba cobrar una deuda cuando fue amenazado y agredido. 

Su hermana había denunciado que a él le intentaron robar el teléfono celular el mismo día del ataque. 

Continúan las investigaciones y el caso se transformó en homicidio. 

Se sospecha que dos personas están involucradas, pero hasta el momento no hay detenidos. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO