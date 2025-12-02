 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Tres empleados municipales sufrieron una descarga eléctrica cuando trabajaban

Uno de ellos tuvo que ser derivado en código rojo a Salta capital. El accidente laboral ocurrió este lunes alrededor de las 12.00 del mediodía en la localidad de El Carril.

Salta Hoy

02 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Foto ilustrativa - Municipalidad de El Carril]

Estaban en una pala cargadora en el barrio San Jorge, transportando postes, cuando la máquina tocó un cable de alta tensión y los trabajadores recibieron una descarga eléctrica. 

Uno de ellos fue trasladado en código rojo al hospital San Bernardo, mientras que los otros dos fueron atendidos en el hospital local. 

Aunque su estado no sería grave, se sigue de cerca su evolución. 

Además, se inició una investigación para determinar las responsabilidades del incidente ocurrido durante el horario laboral.

Se supo que los trabajadores afectados fueron derivados a una clínica privada, según lo confirmó la propia comuna en redes sociales. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO