Tres empleados municipales sufrieron una descarga eléctrica cuando trabajaban

[Foto ilustrativa - Municipalidad de El Carril]

Estaban en una pala cargadora en el barrio San Jorge, transportando postes, cuando la máquina tocó un cable de alta tensión y los trabajadores recibieron una descarga eléctrica.

Uno de ellos fue trasladado en código rojo al hospital San Bernardo, mientras que los otros dos fueron atendidos en el hospital local.

Aunque su estado no sería grave, se sigue de cerca su evolución.

Además, se inició una investigación para determinar las responsabilidades del incidente ocurrido durante el horario laboral.

Se supo que los trabajadores afectados fueron derivados a una clínica privada, según lo confirmó la propia comuna en redes sociales.